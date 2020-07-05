Онлайн обменник валют AvanChange

Онлайн обменник криптовалют AvanChange предлагает выгодные курсы по обмену криптовалют, электронных денег, наличных и не только. У нас вы можете купить Биткоин, Эфириум, Monero, TrueUSD и многие другие криптовалюты. Осуществляем обмен электронных денег, таких как: Яндекс Деньги, QIWI, WebMoney. А также, у нас существует широкий спектр банков для получения или выплаты заказа. В их числе: Альфа-Банк, Приват24, Тинькофф Банк, Сбербанк VISA/MasterCard. Однако, этими направлениями наш онлайн обменник не ограничивается. Мы постоянно добавляем новые направления исходя из спроса наших постоянных клиентов.

Онлайн обменник электронных валют AvanChange предлагает выгодную скидочную систему для постоянных клиентов. С подробностями можете ознакомиться в разделе Партнерам. Обязательно воспользуйтесь этими возможностями для более выгодного обмена. Сервис не хранит ваши платежные данные, так как все платежи проходят на сайтах интернет-банкинга или же платежных систем. В добавок к этому, мы используем 256 битный SSL сертификат, что предотвращает хищение персональных данных при передаче с нашего сайта на сторону банка-эквайринга.

Как купить биткоин?

Легко! Поднимитесь на самый верх текущей страницы и выберите направление QIWI, Яндекс Деньги, Тинькофф для валюты, которую вы отдаете. В правом блоке появится список криптовалют, которые вы можете купить за выбранную валюту. Выберите Bitcoin, в правом блоке заполните реквизиты и создайте заявку на обмен. Покупка биткоина обычно занимает не более 10 минут. Как только наш менеджер обработает ваш заказ, страница обновиться и вы увидите успешный статус выплаты вашего заказа. Поздравляем, вы купили Bitcoin! 🙃 В любом случае, если у вас остаются вопросы, вы всегда можете написать нам в техническую поддержку или же прямо в Live-чат.

Гарантия курса Сервис фиксирует курс в момент создания заявки, вы платите ровно столько, сколько показала система. Сервис фиксирует курс в момент создания заявки, вы платите ровно столько, сколько показала система.

Выгодные обмены У нас очень выгодные курсы по минимальным комиссия. Цель - работать на долгосрочную перспективу. У нас очень выгодные курсы по минимальным комиссия. Цель - работать на долгосрочную перспективу.

Защита данных Все платежи гарантированно зашифрованы 256 битным SSL сертификатом. Все платежи гарантированно зашифрованы 256 битным SSL сертификатом.

Сайт работает 24/7 Онлайн-обмен валют 24 ⁄ 7 для частных клиентов. Онлайн-обмен валют 24 ⁄ 7 для частных клиентов.

Как обменять криптовалюту?

Криптовалюты вы можете получить посредством оказания каких-либо услуг или же занимаясь майнингом самой криптовалюты. Однако, оба методы зачастую бывают не самыми подходящими. Напрямую с биржи вывести криптовалюту на карты Visa или MasterCard не получится, для этого нужно задействовать обменник. В интернете существует множество обменных пунктов, и каждый устанавливает свои курсы обмена, постоянно их корректируя. В таких случаях на помощь приходят онлайн обменники, которые ставят себя в роли посредника на обмен. Вы оплачиваете обменному пункту другую валюту, а они выплачивают вам криптовалюту. Именно этим и занимается AvanChange. Существенная доля наших направлений обмена связаны с криптовалютой. У нас вы можете купить криптовалюту за Яндекс Деньги, QIWI, Банковские карты и другие валюты.

Теперь вы легко сможете перевести криптовалюту в рубли, доллары или гривну. Или же наоборот, купить криптовалюту. Наши операторы в сети почти круглосуточно, готовы помочь и подсказать, если у вас возникнут проблемы. Также, настоятельно рекомендуем зарегистрироваться на сайте, чтобы участвовать в накопительной скидочной системе. Таким образом, вы получите не только минимальные курсы на обмен криптовалюты, но и сверху получите бонусные скидки в размере от 5-25% на комиссию сервиса.